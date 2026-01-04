Lazio-Napoli: gli azzurri sbancano l’Olimpico grazie ad un grandissimo primo tempo

Lazio-Napoli è giunta al termine.
Gli azzurri sbancano l’Olimpico di Roma 2 a 0 grazie alle reti nel primo tempo di Spinazzola e Rrahmani.
La sintesi della gara
Nella prima frazione di gioco tanto Napoli, che passa in vantaggio al 13esimo grazie a Spinazzola su un bel cross di Politano. Al 32esimo gli azzurri raddoppiano sugli sviluppi di un calcio di punizione con una zuccata di Rrahmani servito ancora da un ottimo Politano. Nel finale di primo tempo si registra anche una traversa di Elmas.
Nella ripresa la Lazio parte più aggressiva, con Zaccagni che recupera un pallone insidioso a Lobotka. La risposta degli azzurri è immediata con Hojlund che calcia non inquadrando però lo specchio della porta. Ancora Elmas pericoloso al 78esimo di testa.
Da registrare l’uscita di Neres per infortunio al 70esimo di gioco. Al suo posto Mazzocchi.
All’83esimo la Lazio resta in dieci per l’espulsione di Noslin.
All’88esimo espulsi Marusic e Mazzocchi per rissa.
Al 90esimo traversa di Gunedouzi.
Le pagelle di Lazio-Napoli
Milinkovic-Savic 6,5: quasi mai impensierito nella prima frazione di gioco. Si rende però protagonista di ottimi lanci verso le ali azzurre, come suo solito fare.
Di Lorenzo 6,5: gara precisa del capitano azzurro. Protagonista sul primo gol dei suoi grazie ad un buon pallone recuperato.
Rrahmani 7: primo tempo di solidità e carattere per il centrale kosovaro che trova la sua prima gioia in campionato. Molto attento nella ripresa, tiene a bada il forcing biancoceleste.
Juan Jesus 6,5: il centrale brasiliano è reduce da un mese incredibile. Conte lo preferisce ancora una volta a Buongiorno, nella difesa a 3. Gara di grande affidabilità e carattere del classe 1991, che al 76esimo fa un’ottima chiusura sul tentativo in porta di Isaksen.
Politano 8: partita sontuosa dell’esterno azzurro. Suoi i due assist vincenti nel primo tempo per Spinazzola e Rrahmani.
Lobotka 7: il solito stacanovista. Il faro del centrocampo azzurro si rende protagonista di una prova ordinata, con tanti palloni recuperati e un’intelligenza tattica non da tutti.
McTominay 6,5: partita di ordine e sacrificio dello scozzese. Spesso arretrato per far partire ed impostare la manovra azzurra. Dopo lo spavento a fine primo tempo, rientra in campo nella ripresa con grande determinazione.
Spinazzola 7,5: partita perfetta dell’ex Roma. Si fa trovare pronto sul secondo palo nell’azione del vantaggio azzurro, insaccando in rete l’1 a 0 per i suoi.
Elmas 7: una delle migliori prestazioni del macedone da quando è tornato in azzurro. Grande chance nella prima frazione di gioco, con un buon colpo di testa che scheggia la traversa. Ancora pericoloso di testa nella ripresa al 78esimo.
Hojlund 6: dopo un primo tempo sottotono, l’attaccante danese cresce nella ripresa. La sua prova è comunque altalenante, e non delle migliori.
Neres 6,5: buona gara del brasiliano che si rende pericoloso in più circostanze grazie alla sua classe e la sua velocità. Peccato per l’infortunio rimediato al 69esimo di gioco che costringe Conte al cambio.