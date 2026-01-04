PUBBLICITÀ
Lazio-Napoli: uno straripante Politano trascina gli azzurri nel primo tempo

Pasquale D' Ambrosio
Si è conclusa la prima frazione di Lazio-Napoli. Gli azzurri sono avanti per 2 a 0 grazie alle reti di Spinazzola e Rrahmani. Tra i protagonisti dei primi 45 minuti spicca Politano, autore dei due assist vincenti.

 

Lazio-Napoli: la sintesi del primo tempo

I partenopei partono forte, con aggressività e determinazione. Al 13esimo minuto di gioco il Napoli sblocca il match. Azione partita da Di Lorenzo che con un grande anticipo recupera un ottimo pallone che serve a Politano. L’esterno azzurro manda in tilt Guendouzi e crossa al centro in modo perfetto per l’arrivo di Spinazzola che di prima insacca tra le gambe di Provedel. Al 32esimo minuto il Napoli raddoppia. Su calcio di punizione ancora un pallone perfetto di Politano per la zuccata di Rrahmani che non sbaglia.

Da lì ancora tanto Napoli che continua il pressing ultra offensivo e si rende protagonista di un altro paio di grandi occasioni. Traversa di Elmas al 38esimo che avrebbe chiuso definitivamente la gara.

