Le formazioni ufficiali di Napoli-Lazio, Conte scioglie le riserve sui ballottaggi

Il Napoli ha abbandonato definitivamente le residue ambizioni scudetto dopo il pareggio in trasferta a Parma, ma c’è comunque un secondo posto da blindare. Vincere contro la Lazio significherebbe per Antonio Conte soprattutto blindare il secondo posto e ipotecare la qualificazione in Champions League; biancocelesti impegnati nel frattempo nella semifinale di ritorno di Coppa Italia.
Una partita da non sbagliare, in un Maradona che si prepara a spingere la squadra partenopea verso un risultato fondamentale per il finale di stagione: l’impianto di Fuorigrotta infatti già da giorni è sold out nonostante la delusione di Parma.
Napoli-Lazio, le formazioni ufficiali: gli 11 scelti da Conte
Di seguito, le formazioni ufficiali di Napoli-Lazio:
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Conte
LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Provstgaard, Romagnoli, Tavares; Cataldi, Basic, Taylor; Zaccagni, Noslin, Cancellieri. Allenatore: Sarri