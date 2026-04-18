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Le formazioni ufficiali di Napoli-Lazio, Conte scioglie le riserve sui ballottaggi

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Le formazioni ufficiali di Napoli-Lazio, Conte scioglie le riserve sui ballottaggi
Le formazioni ufficiali di Napoli-Lazio, Conte scioglie le riserve sui ballottaggi
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Il Napoli ha abbandonato definitivamente le residue ambizioni scudetto dopo il pareggio in trasferta a Parma, ma c’è comunque un secondo posto da blindare. Vincere contro la Lazio significherebbe per Antonio Conte soprattutto blindare il secondo posto e ipotecare la qualificazione in Champions League; biancocelesti impegnati nel frattempo nella semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Una partita da non sbagliare, in un Maradona che si prepara a spingere la squadra partenopea verso un risultato fondamentale per il finale di stagione: l’impianto di Fuorigrotta infatti già da giorni è sold out nonostante la delusione di Parma.

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Napoli-Lazio, le formazioni ufficiali: gli 11 scelti da Conte

Di seguito, le formazioni ufficiali di Napoli-Lazio:

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Conte

LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Provstgaard, Romagnoli, Tavares; Cataldi, Basic, Taylor; Zaccagni, Noslin, Cancellieri. Allenatore: Sarri

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Nicola Avolio
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Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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