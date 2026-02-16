“Le ho dato 2 schiaffi”, compagno violento arrestato a Villaricca

PUBBLICITÀ

“Oggi le ho dato solo due schiaffi”. L’accaduto non era il grave per il 31enne arrestato dai Carabinieri della stazione di Villaricca. Solo due schiaffi, la giustificazione ai militari intervenuti per chiudere il cerchio sull’ennesima storia di violenza di genere. Una 28enne è al citofono della caserma di Villaricca. Sono le 14 passate.

È agitata, si guarda intorno. Con lei, mano nella mano, un bambino di 5 anni, uno dei due figli. Racconta ai carabinieri di essere fuggita da casa, dopo essere stata ancora una volta picchiata dal compagno. Sul corpo, anche nelle parti non coperte dai vestiti, grossi lividi viola.

Arrestato a Villaricca

La gelosia fa da premessa, gli schiaffi e i calci sono il finale poco lieto. I militari ascoltano tutta la storia, tutte le violenze subite negli ultimi mesi, tutte le lacrime e le parole mai dette prima. Poi intervengono. Raggiungono il 31enne ancora in casa. E’ lì che, tremante, ammette di averle dato “solo due schiaffi”.

Finisce in manette, poi in carcere, arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. La vittima è stata accolta al pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano: 20 i giorni di prognosi prescritti.