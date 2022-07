Le provincie di Napoli e Caserta brindano con il Lotto, terno secco da quasi 100mila euro

Campania protagonista dell’ultimo concorso del Lotto con vincite per 82.500 euro: la più importante, riporta Agipronews, è arrivata a Santa Maria la Carità, in provincia di Napoli, dove un giocatore ha centrato un terno secco da 45mila euro. A Recale, in provincia di Caserta, è stata registrata una vincita da 14mila euro. Le altre due vincite, invece, sono arrivate rispettivamente a Napoli, con un premio da 12.500 euro, e a Battipaglia, in provincia di Salerno, dove un giocatore ha portato a casa 11mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale che sfiora gli 815 milioni dall’inizio dell’anno.

DAL NOSTRO ARTICOLO | [04/06/2022] Gioca 8 volte lo stesso terno e vince 170mila euro: “Aveva già vinto 140mila così”

È stato un sabato eccezionale per un abitante di Cassano d’Adda, centro di quasi 20mila anime in provincia di Milano. Nell’ultima estrazione del Lotto ci sono state ben 8 vincite identiche che sono finite proprio nel paese lombardo. Per 8 volte è stato infatti giocato il terno 45-48-90 sulla ruota di Palermo. Ogni giocata, dal costo di 5 euro, ha fruttato una vincita di ben 22.500 euro. Ma la persona che ha centrato questa super vincita, si è portato a casa anche 6 ambi molto ricchi.

“A vincere è stata una sola persona: gioca lo stesso terno e lo stesso ambo per più volte. Già 10 anni fa con lo stesso metodo aveva vinto circa 140mila euro. Si tratta di un cliente abituale della nostra ricevitoria che da diverso tempo gioca con questo metodo. In questa occasione ha realizzato 8 terni da 20.700 euro e sei ambi da 920 euro (cifre al netto della trattenuta sulla vincite ndr), per un totale di oltre 170mila euro. Si tratta di un lavoratore sulla sessantina”, ha spiegato ad Agimeg Claudio Trezzi, titolare del Tabacchi Villa di Cassano d’Adda dove sono state realizzate le giocate vincenti.