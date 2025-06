PUBBLICITÀ

Dopo giorni di ansia e angoscia, arriva finalmente il lieto fine per la vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso l’intera città di Portici e la famiglia di Rosanna Fiore.

La donna, scomparsa dalla mattina di mercoledì 11 giugno, è stata ritrovata in buone condizioni in via Cegnacolo, nella zona alta di Ercolano.

Le ricerche di Rosanna Fiore si concludono col lieto fine, la donna è stata ritrovata

Rosanna era uscita di casa senza chiavi, portafoglio e cellulare e da quel momento si erano perse le sue tracce. Per oltre 48 ore familiari, amici, forze dell’ordine, vigili del fuoco, volontari, unità cinofile e cittadini si sono mobilitati senza sosta per ritrovarla. «Ringrazio le forze dell’ordine, il Comune e tutte le persone che ci hanno aiutato in questo momento difficile – ha dichiarato Mario Saccone, marito di Rosanna Fiore – Non era mai successo prima, siamo stati spaventati ma non ci siamo arresi. Insieme a mia figlia abbiamo partecipato alle ricerche. A tutti voi va la nostra profonda gratitudine».

Secondo una prima ricostruzione, grazie al sistema di videosorveglianza comunale di Portici, Rosanna sarebbe stata vista con una borsa mentre si allontanava da casa. Le indagini avevano escluso l’utilizzo dei treni dell’EAV e avevano localizzato i suoi ultimi movimenti proprio nella zona di via Cegnacolo a Ercolano, dove fortunatamente è stata rintracciata e soccorsa. «Siamo sollevati per il ritrovamento di Rosanna – ha commentato il sindaco Enzo Cuomo – Un sentito ringraziamento a tutti coloro che si sono prodigati nelle ricerche. La collaborazione tra istituzioni e cittadini ha fatto la differenza».

Il sindaco di Portici Enzo Cuomo: “Ora garantire a Rosanna tutto l’aiuto di cui ha bisogno”

Così, attraverso il suo profilo Facebook, scrive il sindaco di Portici Enzo Cuomo, a pochi minuti dalla notizia del ritrovamento di Rosanna Fiore:

“Dopo due giorni di angoscia e di ricerche è stata ritrovata Rosanna Fiore.

Grazie ad un’azione congiunta tra le Donne e gli Uomini del Commissariato di Polizia di Stato diretto dalla dr. Ludovica Carpino e della nostra Polizia Municipla diretta dalla Vice Comandante Col.Luisa Nocerino.

Decisive sono state le ricostruzioni riprese dal nostro sistema di videosorveglianza del percorso effettuato dalla Donna mercoledì quando si era allontanata da casa sua ed era stata vista per l’ultima volta.

Apprezzamenti per il Cap.Maria Uccello e per gli Agenti Savio Sarnataro e Lello De Maria che hanno ricostruito minuziosamente i video delle nostre telecamere consentendo alla Polizia di Stato ed ai Vigili del Fuoco di concentrare le ricerche nella zona di Via Cegnacolo ad Ercolano dove, per fortuna, è stata ritrovata pochi minuti fa.

Adesso è necessario garantire a Rosanna tutta l’assistenza di cui ha bisogno.

Un abbraccio alla famiglia”.

