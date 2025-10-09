PUBBLICITÀ
Legata a letto e sedata perché “infastidiva gli altri pazienti”, 39enne muore all’ospedale del Mare

Di Nicola Avolio
Dopo aver infastidito gli altri pazienti venne sedata e legata alla barella ma, alcune ore dopo, andò in arresto cardiaco e morì.

È quanto sarebbe accaduto lo scorso 12 settembre nel pronto soccorso dell’ospedale del Mare di Napoli e ora la famiglia della donna, una 39enne che soffriva di crisi epilettiche, ha deciso di rivolgersi ad un legale per presentare una denuncia in procura per accertare le cause del decesso.

Il legale della famiglia, l’avvocato Amedeo Di Pietro, ha già trasmesso un esposto in cui viene evidenziato che la donna è rimasta bloccata nel pronto soccorso per diverse ore prima di morire. La donna arrivò in ospedale poco dopo le 22 dell’11 settembre, in stato di alterazione a causa dell’alcol che aveva assunto.

Per questo motivo fu decisa la contenzione perché, si legge nei referti, si alzava dal letto «arrecando fastidio agli altri degenti». La mattina del 12 settembre, alle 7.10, la donna venne colta da una crisi cardiaca e poco dopo, alle 7.45, morì.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

