“L’ho ucciso io”, Giuseppe Paparo confessa l’omicidio di Filippo Verterame

PUBBLICITÀ

C’è una svolta nell’inchiesta sull’omicidio di Filippo Verterame, il 22enne ucciso il 19 agosto scorso durante una rissa sulla spiaggia di Le Cannella, a Isola Capo Rizzuto. Nel pomeriggio di lunedì 25 agosto i Carabinieri della Compagnia di Crotone hanno infatti rinvenuto e sequestrato l’arma che sarebbe stata utilizzata per il delitto: un coltello a lama lunga, ancora macchiato di sangue, nascosto nella fitta vegetazione a pochi metri dal luogo della colluttazione.

A guidare gli investigatori al ritrovamento è stato Giuseppe Paparo, 39 anni, già fermato con l’accusa di essere l’autore dell’omicidio. Dimesso dall’ospedale dove era ricoverato per le ferite riportate nella stessa rissa, Paparo ha chiesto di essere sentito dal sostituto procuratore di Crotone, Pasquale Festa, titolare del fascicolo, e nel corso dell’interrogatorio ha ammesso le proprie responsabilità.

PUBBLICITÀ

Davanti al magistrato, l’uomo non solo ha confessato di aver colpito mortalmente Verterame, ma ha anche descritto le fasi della violenta lite e spiegato dove aveva nascosto l’arma del delitto. Secondo la sua ricostruzione, il giovane sarebbe stato raggiunto da una coltellata alla gola, risultata immediatamente fatale.