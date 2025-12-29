Limoncello illegale nel Napoletano, sequestro da 3mila litri

PUBBLICITÀ

I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Uadm Campania 1 e l’ufficio Antifrode della direzione territoriale Campania, hanno effettuato un controllo in un laboratorio di trasformazione alcolica in provincia di Napoli. L’attività, finalizzata alla tutela dell’accisa sull’alcol e sulle bevande alcoliche, ha consentito di accertare la detenzione di circa 3.100 litri di alcol etilico e prodotti spiritosi privi della prescritta documentazione fiscale, delle etichette e dei contrassegni di Stato. Il prodotto è stato sottoposto a campionamento e a sequestro probatorio, convalidato dalla procura di Napoli Nord.