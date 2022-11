L’incredibile storia di Benedetta, si laurea e partorisce lo stesso giorno

Un giorno che rimmarrà scolpito nella sua memoria. Il 15 novembre 2022 Benedetta Santoro, una ragazza di 24 anni, si è laureata e ha dato alla luce suo figlio. La giovane, di Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo, ha discusso la tesi di laurea a Perugia. E proprio mentre si trovava in università, accompagnata dal compagno Davide, ha avuto le contrazioni, uno dei sintomi che il bimbo che si porta in grembo potrebbe nascere da un momento all’altro.

Così, senza farsi prendere dal panico ma con invidiabile prontezza, il fidanzato ha avvisato la commissione universitaria dell’improvvisa urgenza. Ovviamente, i professori hanno rivisto la scaletta e hanno dato precedenza a Benedetta che, dopo aver discusso la tesi e dopo la proclamazione a dottoressa in Servizi Sociali, è corsa all’ospedale di Città di Castello dove, a distanza di poco tempo, alle 11.45, è nata Vittoria.