Lite in spiaggia a Torre Annunziata finisce a coltellate, 39enne finisce in manette

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Nel pomeriggio di oggi, la Polizia di Stato ha sottoposto a fermo di PG un 39enne marocchino in quanto gravemente indiziato del reato di tentato omicidio.

Nello specifico, questa mattina, personale della Polizia di Stato è intervenuto in via Colombo a Torre Annunziata, nei pressi dei giardinetti, per la segnalazione di una persona gravemente ferita al collo mediante arma da taglio.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno accertato che il soggetto ferito, di origini nigeriane, era già stato trasportato da personale del 118, dapprima presso l’ospedale di Castellammare di Stabia per poi essere tradotto all’ospedale del Mare in codice rosso. Da una prima ricostruzione dei fatti, è emerso che le vittima sarebbe stata aggredita a seguito di una lite avvenuta in spiaggia con un altro soggetto.

Pertanto, gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata hanno prontamente individuato e rintracciato il presunto aggressore all’interno di un ex stabilimento balneare diroccato. L’uomo è stato, quindi, sottoposto a fermo di pg, in attesa dell’udienza di convalida da parte dell’Autorità Giudiziaria.

