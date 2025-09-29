PUBBLICITÀ
Lite in tabaccheria nel Napoletano, 60enne preso a calci e pugni: è grave

È bastata una banale discussione in tabaccheria a scatenare la rabbia di un 37enne di Pompei, arrestato dai Carabinieri per lesioni aggravate. Il 37enne era in una rivendita di tabacchi in via Passanti Flocco, a Boscoreale. All’interno anche un secondo cliente, un 60enne del posto. Non è chiaro cosa abbia innescato la lite. L’uomo ha atteso il 60enne all’esterno e l’ha colpito con violenza, a calci e pugni.

Un’aggressione costata la prognosi riservata alla vittima, ancora ricoverata nell’ospedale del Mare di Napoli. I militari della stazione di Boscoreale, analizzate le telecamere e raccolte le testimonianze dei presenti, hanno facilmente individuato e identificato il 37enne. L’hanno raggiunto a casa e gli hanno stretto le manette ai polsi. È ora in carcere, in attesa di giudizio.

