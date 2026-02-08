PUBBLICITÀ
Lite nel traffico a Chiaiano, arrestato l’aggressore di meccanico e figlio

Nicola Avolio
Nella giornata di venerdì 6 febbraio, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 63enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per lesioni personali aggravate.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via Giovanni Antonio Campano per la segnalazione di una violenta lite in strada.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno accertato che un 58enne ed un 30enne, rispettivamente padre e figlio, erano stati aggrediti dal 63enne che li aveva colpiti con un coltello ed un bastone a seguito di una lite scaturita da futili motivi. Inoltre, anche quest’ultimo era rimasto ferito nel corso della lite.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante, mentre il coltello ed il bastone sono stati sottoposti a sequestro.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

