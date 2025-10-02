PUBBLICITÀ

Lite nei pressi del mercato ortofrutticolo Nocera-Pagani, due prostitute vengono alle mani per la gestione di un posto in strada. Una di queste finisce poi in ospedale, dopo essere stata soccorsa dal 118 e dai carabinieri.

Sarebbe questo il contesto che ha fatto da corredo ad un episodio avvenuto pochi giorni fa, nel comune dell’Agro Nocerino-Sarnese e che ha visto protagoniste una donna romena ed un’italiana.

Lite tra prostitute finisce a botte e “strascino”, una delle due scaraventata in strada dall’auto

Le due – stando ad alcune testimonianze – avrebbero avuto da ridire per la contesa di un posto. Dopo minacce, urla, spintoni e capelli tirati, una delle due è stata scaraventata fuori da un’auto e lasciata a terra sull’asfalto.

La scena non è sfuggita a più di un testimone, così come a qualche camionista, che con il proprio tir spesso è fermo in sosta nei pressi della struttura mercatale. La donna ferita era in condizioni precarie. Tremava e aveva ferite su varie parti del corpo. L’arrivo dell’ambulanza del 118 e dei carabinieri ha attirato poi l’attenzione di curiosi e automobilisti. Entrambe le donne sono state identificate ma nessuna ha deciso di sporgere denuncia. Non ci sarà così un’indagine, a meno di clamorosi risvolti, secondo quanto previsto dalla legge.

Tuttavia, l’episodio fa da riscontro ad un problema storico, su via Mangioni, dove spesso c’è la presenza di donne che si prostituiscono, alla ricerca di clienti. La zona resta inoltre anche passaggio per spacciatori e assuntori, come dimostrato più volte dalle indagini delle forze dell’ordine sul territorio. Tutto questo avviene a discapito di operatori economici e lavoratori, il più delle volte costretti a tollerare la presenza di determinati fenomeni.