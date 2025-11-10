PUBBLICITÀ

Un ragazzino di 14 anni è rimasto ferito ad una gamba dopo una lite con un coetaneo nei pressi del Centro Commerciale Vulcano Buono di Nola, nel Napoletano: una coltellata che lo ha raggiunto di striscio, se la caverà con dieci giorni di prognosi.

Si indaga ora per ricostruire la vicenda, ed analizzare soprattutto la versione fornita dal giovane, che avrebbe spiegato di conoscere il suo aggressore.

PUBBLICITÀ

Lite tra ragazzini nei pressi del centro commerciale a Nola, 14enne colpito da una coltellata

Tutto è accaduto nella serata di sabato 8 novembre attorno alle 22 nei pressi del Vulcano Buono di Nola, quando ad essere aperte sono l’area food ed il cinema del Centro Commerciale.

Non è chiaro se l’aggressione sia avvenuta dentro o fuori la struttura, fatto sta che il 14enne avrebbe avuto, stando al suo racconto, una lite con un coetaneo per futili motivi. Questi avrebbe tirato fuori un coltellino, colpendo alla gamba destra il 14enne, ferendolo di striscio. Il padre della vittima lo ha poi accompagnato all’ospedale Santa Maria della Pietà di Nola, dove gli sono state pronosticate ferite giudicate guaribili in dieci giorni.

Polizia di Stato che indaga sulla vicenda: al vaglio anche la versione del giovane, le cui condizioni non desterebbero alcuna preoccupazione.