Litigio Conte-Lautaro, tutti i retroscena: i due si erano già scontrati

Lo scontro tra Lautaro e Conte è stato al centro di tante polemiche, le parole del capitano dell’Inter non sono andate giù agli azzurri. La super sfida tra Napoli ed Inter ha avuto tanti episodi extra-campo che hanno fatto discutere.

Il momento più acceso è stato quando, a seguito di un contatto tra Dumfries e Olivera, c’è stato uno screzio tra l’allenatore del Napoli Antonio Conte e il terzino olandese interista. Tra i vari che si sono messi in mezzo per placare gli animi c’è stato un calciatore nerazzurro che ha alimentato la cosa.

Lautaro Martinez ha deciso di fare dei gesti nei confronti di Conte, come a dirgli “Ti stai mettendo paura vero?”, mentre rideva.

Conte ha terminato la cosa urlando al capitano interista “Ridi su sto c…!”. Il tutto con il Napoli in vantaggio.

Il retroscena

Il battibecco a distanza tra Lautaro Martinez ed Antonio Conte sembrerebbe una cosa nata in quel momento, ma ci sono delle vicende passate.

I due infatti hanno lavorato già insieme, quando l’allenatore pugliese era a comando della panchina nerazzurra.

In quel periodo però, sono nate le prime frecciate tra l’allenatore e l’attaccante.

In un Inter-Roma del 2021 Lautaro Martinez entra al posto di Alexis Sanchez infortunato, l’argentino però viene sostituito a sua volta, a favore di Andrea Pinamonti. La sostituzione ha mandato “il toro” su tutte le furie e ha sfogato tutta la sua rabbia calciando delle bottigliette d’acqua.

Gesti che non passarono inosservati da Conte che gli rispose a tono: “Devi portare rispetto, non fare il fenomeno!”.

Il tutto poi chiarito con un siparietto simpatico tra i due durante una seduta di allenamento, un incontro di boxe tutto da ridere per raffreddare gli animi.

Durante la sfida di sabato però, le cose non sembravano affatto risolte, il tutto confermato da Antonio Conte nel post-partita che ribadisce: “Lautaro è un grande giocatore, ma come uomo… in due anni non sono riuscito a conoscerlo bene” .