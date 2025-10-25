Napoli show: 3 gol e vetta in solitaria

PUBBLICITÀ

La sfida tra Napoli e Inter è stata sicuramente accesa. Tante polemiche nel primo tempo e tanti gol. Vince Conte

Gli episodi

Il gol che ha sbloccato la gara è stato un calcio di rigore assegnato al minuto 29 per un fallo su Di Lorenzo. Dopo che inizialmente non era stato fischiato, è arrivata la correzione.

L’Inter si è sbilanciata totalmente e si è fatta cogliere impreparata al 54′, quando Scott McTominay realizza uno splendido gol al volo che buca Sommer e fa rifiatare i tifosi del Napoli.

Una manciata di minuti dopo arriva un calcio di rigore questa volta a favore dell’Inter, Buongiorno colpisce la palla con il braccio in maniera innaturale, a seguito di revisione rigore concesso e trasformato da Calhanoglu.

Situazione simile si vede al minuto 66, Zambo Anguissa si autolancia verso la porta dell’Inter, totalmente senza difesa. Rete del camerunense che spegne le speranze di rimonta nerazzurre.

Le pagelle

Vittoria fondamentale per il Napoli di Conte che può tornare a gioire dopo la sconfitta shock di Champions League

Milinkovic-Savic 6,5: abile con i piedi come ha già spesso fatto vedere, nessuna colpa sul gol preso, calcio di rigore calciato alla perfezione dal centrocampista dell’Inter

Di lorenzo 6,5: conquista il rigore delle polemiche al primo tempo, buona gara in fase di impostazione

Juan Jesus 7,5: vero leader della difesa al contrario di come si possa pensare, partita di altissimo livello sia in marcatura di Bonny sia su un gigante come Pio Esposito

Buongiorno 7: suo il fallo da rigore, braccio largo sul tiro di testa di Lautaro, poi un’ottima prestazione. Fisicamente si vede che non è ancora al meglio

Spinazzola 6,5: spinge tanto sulla fascia, realizza l’assist per McTominay sul gol del raddoppio.

Gilmour 6: tanti falli e una doppia ammonizione rischiata, non è Lobotka e si vede partita dopo partita. Tanto impegno ma poca qualità

Anguissa 8: un gigante in fase di non possesso e straripante in fase offensiva. Un gol di strapotere fisico al minuto 66 per portare il Napoli di nuovo 2 gol sopra

McTominay 7,5: di nuovo un gol alla McFratm dello scorso anno, botta al volo che non lascia scampo a Sommer dopo una disattenzione gravissima della difesa nerazzurra

De Bruyne 6,5: realizza un rigore importantissimo al 33esimo, calciandolo si strappa e deve abbandonare il campo. Pescato poi dalle telecamere in stampelle.

Politano 7: la solita partita di sacrificio di Matteo Politano che torna alla grande dall’infortunio.

Neres 6,5: inizialmente un pesce fuor d’acqua in questo nuovo ruolo di attaccante centrale. Nel complesso una partita di impegno e corsa a favore della squadra

Olivera 6,5: subentra al 33esimo al posto di Kevin De Bruyne, riesce ad arginare al meglio la catena di destra degli interisti

Lang SV

Elmas SV

Beukema SV

Gutierrez SV