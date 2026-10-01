“Lo Stato non ha soldi per tutte le ricostruzioni”, l’annuncio del ministro Musumeci

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“Lo Stato non ha più il denaro per finanziare tutte le ricostruzioni e ovunque, è finita quella stagione”. Lo ha detto il ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, rispondendo ad una domanda riguardo la volontà del governo di agire su base volontaria riguardo le polizze catastrofali per i privati.

Inoltre ha aggiunto che “il cambiamento climatico ha reso più esasperata una realtà che già esisteva, ma non deve essere un alibi. Dovremmo necessariamente convivere con il rischio, ma lo Stato non resterà a guardare, il peso verrà diviso in parti uguali”.

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Il ministro Musumeci attacca l’Ue sul rischio terremoto

L’Unione europea ha sottovalutato il rischio terremoto, “basta guardare gli atti per rendersene conto”. “Il 57% del territorio italiano è soggetto a terremoti, a rischi e su questo fronte non mi pare che l’Unione Europea abbia fatto molto”, ha aggiunto il ministro Musumeci a margine della nuova edizione di ‘Città nel futuro 2030-2050’.

“Abbiamo inventato, ed è giusto che lo si sia fatto, l’efficientamento energetico, però in alcune parti dell’Italia nessuno si è preoccupato di capire se c’è intanto l’efficienza statica. Serve una sensibilizzazione maggiore di quello che stanno facendo i nostri gruppi della destra europea e mi auguro che possano fare anche i governi dei Paesi membri che col terremoto ci convivono ormai da secoli“.