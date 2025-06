Dramma a Castellammare, Lorenzo muore dopo 2 malori

PUBBLICITÀ

Ieri Lorenzo Schettino è morto a 21 anni dopo essere stato colpito da due malori. Castellammare è sconvolta dalla morte del giovane tifoso della Juve Stabia come riporta Il Corrierrino. Sono molti i messaggi di cordoglio alla famiglia. “L’associazione CMI si unisce all’immenso dolore che ha colpito la famiglia Schettino per la perdita del caro Lorenzo“, si legge sulla pagina e gli ultrà della Juve Stabia gli hanno dedicato un ricordo: “Continua a tifare la tua Juve Stabia da lassù“.

“Purtroppo ci giunge una triste notizia nella giornata di ieri Ci ha lasciato LORENZO ultras stabiese. La pagina ROMANTICISMO ULTRAS porge le condoglianze alla famiglia e a tutta la Stabia ultras. R.I.P LORENZO CHE LA TERRA TI SIA LIEVE continua a tifare la tua Juve Stabia da lassù“, questo il post di Romanticismo Ultras.

PUBBLICITÀ

Malore mentre è in auto, Torre Annunziata piange Tobia Fontanella

Torre Annunziata è in lutto per la prematura e improvvisa scomparsa di Tobia Fontanella, 61 anni, caposala della sala operatoria dell’ospedale di Boscotrecase. L’uomo è stato colto da un malore fatale mentre era alla guida della sua auto, diretto all’ospedale di Nola per una visita di controllo.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare: il suo cuore ha smesso di battere poco dopo. Numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza rivolti alla famiglia, ancora scossa dalla tragica perdita. Tobia Fontanella lascia la moglie Sonia e quattro figli.

PUBBLICITÀ