Attualità e Società

Lotteria Italia, la dea bendata bacia il Lazio: 3 premi su 5 finiscono lì

Di Luciano Mottola
Dopo l’annuncio delle città premiate, arrivano i dettagli ufficiali sugli indirizzi delle ricevitorie in cui sono stati acquistati i biglietti vincenti della Lotteria Italia.

Il premio massimo da 5 milioni di euro è stato centrato a Roma – segnala Agimeg – dove il biglietto fortunato è stato venduto presso la ricevitoria Ciavaglia Daniele, in via Cassia 664. Un punto vendita che entra di diritto nella storia della Lotteria Italia.

Sempre nel Lazio, ma a Ciampino (provincia di Roma), è stato venduto anche un biglietto da 2,5 milioni di euro presso la ricevitoria Relay Ciampino Airside, situata in via Appia Nuova 1651.

Lotteria Italia, gli altri premi milionari

Scendendo nel dettaglio degli altri premi di prima categoria, un biglietto da 2 milioni di euro è stato acquistato – sottolinea Agimeg – a Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia, presso la ricevitoria Verona Andrea, in via Giuseppe Di Vittorio 39/A.

Il premio da 1,5 milioni di euro è invece andato in Sardegna, a Jerzu (provincia di Nuoro). Il biglietto vincente è stato venduto presso l’esercizio Piras Pier Giulio, in via Umberto I 263, portando una delle vincite più importanti dell’edizione nel cuore dell’Ogliastra.

Lazio ancora protagonista

Completa il quadro un premio da 1 milione di euro centrato ad Albano Laziale, ancora una volta nel Lazio: il biglietto è stato acquistato nella ricevitoria Bianchi Patrizia, in corso Giacomo Matteotti 12.

