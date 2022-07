Arzano. Gioca pochi euro e ne vince 45mila, centrato il terno secco al Lotto

Arzano si piazza sul podio dell’ultimo concorso del Lotto: come riporta Agipronews, è stato centrato un terno da 45mila euro (5-36-60), oltre a un’altra vincita da oltre 6mila euro a Forino, in provincia di Avellino, che porta il bottino complessivo della regione a oltre 51mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito oltre 4,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale che supera i 600 milioni dall’inizio dell’anno.

Lotto e 10eLotto, la Sicilia grande protagonista dell’ultima estrazione

È la Sicilia la regina dell’ultima estrazione del Lotto e del 10eLotto. Delle dieci vincite più alte, ottenute nell’ultimo concorso, al Lotto ben 6 sono finite nella regione.

Ancora meglio al 10eLotto dove nella top 10 dei premi pagati nell’ultima estrazione, ben 4 sono stati vinti da appassionati siciliani.

In particolare al Lotto da evidenziare la vincita di oltre 11mila euro finita a Catania, grazie al terno secco 30-50-87, centrato sulla ruota di Milano con una giocata di 2,50 euro.

A Menfi, in provincia di Agrigento, invece vincita di 9.500 euro con il terno 2-13-67 uscito sulla ruota di Palermo. In questo caso la giocata era stata di 4 euro divisi equamente sulle sorti di ambo e terno.

Di 8.750 euro la vincita ottenuta invece a Comiso, in provincia di Ragusa, con il terno 2-11-77 sul compartimento di Palermo – riporta l’Agenzia Agimeg.

Al 10eLotto invece la vincita più importante è stata centrata a Lentini, in provincia di Siracusa, grazie ad una giocata di 10 euro che ha permesso un premio di 7.500 euro.

A Capo d’Orlando, in provincia di Messina, doppia vincita da 6mila euro con una stessa giocata di 4 euro sui numeri 81-84-85-88-89-90.

Infine, a Partinico (Palermo) altra vincita di 6mila euro sempre con una spesa di 4 euro.