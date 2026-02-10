PUBBLICITÀ
Luciano Caldore ospite di InterStories, il podcast di approfondimento firmato InterNapoli

Antonio Mangione
Antonio Mangione
InterStories è il podcast di approfondimento firmato InterNapoli che racconta le vite, le vicende e gli aspetti meno noti dei protagonisti della cronaca, dell’attualità, della cultura, dello sport e della società. Attraverso interviste, testimonianze e ricostruzioni accurate, il podcast offre una panoramica completa su personaggi noti e figure emergenti, mettendone in luce percorsi, scelte, retroscena e impatti sul territorio. InterStories è uno spazio di analisi e narrazione che va oltre la notizia, per comprendere meglio chi muove e vive le storie del nostro tempo.

Ospite di questa puntata è Luciano Caldore, uno dei pilastri della musica neomelodica napoletana. 

Luciano nasce a Napoli il 01/02/74 e sin da piccolo la sua grande passione e’ la musica. Inizia a cantare all’età di tredici anni, dotato di una timbrica vocale possente riesce a vincere un concorso con la canzone “Perdere l’amore” di Massimo Ranieri interpretandola magistralmente. Decidendo così di inserirla insieme a “Rose rosse”, altra canzone di successo, nel suo repertorio .
Ha iniziato a partecipare a varie trasmissioni televisive riscuotendo molto consenso dal pubblico. Tra le varie: Music and Music, live un mix di cantanti di Napoli. Nel 1996 incide il suo primo cd ufficiale “La luna le stelle e il mare” ed è subito successo. Palapartenope di fuorigrotta, grande concerto e un attimo dopo anche trasmissioni televisive nazionali come
Maurizio Costanzo show, intervenendo diverse volte alla Vita in diretta, Fragole e Mambo, Planet, Verissimo ed altre. Ha continuato a fare programmi in varie emittenti campane ed ha inciso altri dischi di successo “Da Napoli a Parigi”. Ha girato i suoi videoclips proprio nella capitale francese. In quegli anni inizia a diffondersi la Lucianomania.
Mandava in delirio le sue fans. Luciano nonostante il suo successo non mai smarrito la propria identità sociale e culturale. una dote fondamentale. Infatti lui è un mix di bravura e di umiltà. Dopo l’uscita del suo disco
“Amami” ha interpretato un film: “Pazzo d’amore” riscuotendo nuovamente grandi consensi anche dalle testate giornalistiche. Altre suoi lavori discografici “Nel segno dell’amore, Battiti, H2O, pezzo che ha cantato al Festival di Napoli.

Antonio Mangione
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

