Luciano Caldore ospite di InterStories, il podcast di approfondimento firmato InterNapoli

InterStories è il podcast di approfondimento firmato InterNapoli che racconta le vite, le vicende e gli aspetti meno noti dei protagonisti della cronaca, dell’attualità, della cultura, dello sport e della società. Attraverso interviste, testimonianze e ricostruzioni accurate, il podcast offre una panoramica completa su personaggi noti e figure emergenti, mettendone in luce percorsi, scelte, retroscena e impatti sul territorio. InterStories è uno spazio di analisi e narrazione che va oltre la notizia, per comprendere meglio chi muove e vive le storie del nostro tempo.

Ospite di questa puntata è Luciano Caldore, uno dei pilastri della musica neomelodica napoletana.

Luciano nasce a Napoli il 01/02/74 e sin da piccolo la sua grande passione e’ la musica. Inizia a cantare all’età di tredici anni, dotato di una timbrica vocale possente riesce a vincere un concorso con la canzone “Perdere l’amore” di Massimo Ranieri interpretandola magistralmente. Decidendo così di inserirla insieme a “Rose rosse”, altra canzone di successo, nel suo repertorio .

Ha iniziato a partecipare a varie trasmissioni televisive riscuotendo molto consenso dal pubblico. Tra le varie: Music and Music, live un mix di cantanti di Napoli. Nel 1996 incide il suo primo cd ufficiale “La luna le stelle e il mare” ed è subito successo. Palapartenope di fuorigrotta, grande concerto e un attimo dopo anche trasmissioni televisive nazionali come

Maurizio Costanzo show, intervenendo diverse volte alla Vita in diretta, Fragole e Mambo, Planet, Verissimo ed altre. Ha continuato a fare programmi in varie emittenti campane ed ha inciso altri dischi di successo “Da Napoli a Parigi”. Ha girato i suoi videoclips proprio nella capitale francese. In quegli anni inizia a diffondersi la Lucianomania.

Mandava in delirio le sue fans. Luciano nonostante il suo successo non mai smarrito la propria identità sociale e culturale. una dote fondamentale. Infatti lui è un mix di bravura e di umiltà. Dopo l’uscita del suo disco

“Amami” ha interpretato un film: “Pazzo d’amore” riscuotendo nuovamente grandi consensi anche dalle testate giornalistiche. Altre suoi lavori discografici “Nel segno dell’amore, Battiti, H2O, pezzo che ha cantato al Festival di Napoli.