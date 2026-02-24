Luciano Capasso morto sulle montagne in Svizzera, domani i funerali del 25enne di Qualiano

PUBBLICITÀ

Saranno celebrati domani i funerali di Luciano Capasso. Il 25enne di Qualiano è deceduto a causa di una valanga mentre si trovava in montagna a Saint Moritz, in Svizzera, dove lavorava in un albergo.

Il corpo del giovane è stato ritrovato dopo giorni di ricerche, che si sono rivelate vane. La salma di Luciano, che lascia i genitori ed altri tre fratelli, arriverà alle 11 di domani mattina, mercoledì 25 febbraio, nella Parrocchia Ss. Immacolata di Qualiano dove, alle 16, verrà celebrato il rito funebre.

PUBBLICITÀ

Luciano Capasso morto sulle montagne in Svizzera, il cordoglio del sindaco di Qualiano De Leonardis

“Ho atteso prima di scrivere queste parole. Sono stato colpito, come uomo prima ancora che come sindaco, dalla tragedia che ha strappato alla vita Luciano Capasso e ha travolto la sua famiglia”, scrive in un post su Facebook il sindaco di Qualiano Raffaele De Leonardis.

Che poi prosegue: “Oggi è il momento del dolore. È il momento del silenzio e della vicinanza. Dal primo istante siamo stati accanto alla mamma, Raffaella Grande, ai fratelli Emmanuel e Tarry, con cui siamo stati in stretto contatto da Saint Moritz dove si è recato per seguire le ricerche di Luciano. L’amministrazione comunale di Qualiano resta a disposizione in modo silenzioso ma costante. Come come amministrazione comunale siamo pronti a sostenere la famiglia in ogni modo”.

“La salma farà ritorno a Qualiano. Qui daremo l’ultimo saluto a un ragazzo speciale. Luciano era un esperto di escursioni, non uno sprovveduto. Amava la montagna, la vita, le sfide. È stato colpito da una tragedia che ha spezzato un percorso fatto di passioni ma anche di studio, di lavoro, di sacrificio. Qualiano si stringe alla sua famiglia. Con rispetto e con immensa vicinanza”, conclude.