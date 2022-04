Cinema in lutto, morta l’attrice Ludovica Bergellini: ha lavorato anche con Sorrentino

Tragedia a Montagnola, periferia a Sud di Roma, nella notte. Ludovica Bargellini, un’attrice di 35 anni originaria di Pistoia ma residente a Roma, ha perso la vita dopo un incidente. La sua Lancia Y si è schiantata contro un muro all’incrocio tra via Colombo e via di Grotta Perfetta. Il dramma si è consumato intorno all’una di notte. Tra le ipotesi – riporta il Corriere – non si esclude un colpo di sonno.

La 35enne studiava Costume al Centro sperimentale di cinematografia di Roma. Dopo essere stata liberata dalle lamiere dai vigili del fuoco, è stata trasportata urgentemente all’ospedale Sant’Eugenio. Purtroppo, pochi minuti dopo l’arrivo nel nosocomio, si è registrato il decesso. Ancora sconosciuta la dinamica del sinistro: sono al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Ludovica Bargellini aveva lavorato con Sorrentino

L’attrice ha anche lavorato con Sorrentino nella serie televisiva per Sky Atlantic The Young pope . Dopo essersi diplomata al Centro sperimentale come costumista – scrive il quotidiano – Ludovica ha iniziato un percorso teatrale come attrice, formandosi presso il Teatro Azione a Roma dove ha svolto diversi workshop con Ivana Chubbuck, Michael Margotta, Doris Hicks e altri. Ludovica Bargellini si è specializzata alla scuola di recitazione «Jenny Tamburi», sempre a Roma, dove ha poi approfondito la recitazione cinematografica.

Dal 2009 ha partecipato ai lungometraggi «Non c’è tempo per gli eroi» di Mugnaini, «Dylan Dog vittima degli eventi» di Claudio di Biagio e «Palato assoluto» di Francesco Falaschi. Per la tv, oltre all’exploit con Sorrentino, è stata protagonista di spot pubblicitari come Campari e Sky – Now Tv. Sul luogo dell’incidente sono tornati gli agenti della polizia locale di Roma Capitale e i carabinieri, che proseguiranno anche oggi con i rilievi.