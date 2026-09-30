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E’ morta dopo essere stata travolta in autostrada una donna di 59 anni, Luisa Cerrato, originaria di Siano, deceduta sull’A30 Caserta Salerno, nei pressi dell’uscita di Sarno.

La tragedia si è verificata lo scorso mercoledì 23 settembre, intorno alle 21:30. La procura di Nocera Inferiore, competente per territorio, ha aperto un’indagine per omicidio stradale.

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Luisa travolta e uccisa sull’A30 tra Caserta e Salerno, si indaga per omicidio stradale

Secondo la ricostruzione della polizia stradale, la donna era uscita dall’auto per verificare i danni provocati da una vettura condotta da un uomo. In quel momento sarebbe sopraggiunta un’utilitaria condotta da una ragazza, che non le ha lasciato scampo. L’impatto è stato fatale.

La 59enne è stata sbalzata a terra, riportando fratture e lesioni che ne hanno provocato la morte immediata. Inutile l’arrivo dei soccorsi. I rilievi e le indagini sono stati condotti dalla polizia stradale di Caserta. Nell’inchiesta è indagata – quale atto dovuto – la ragazza alla guida dell’utilitaria. Lunedì è stata eseguita l’autopsia mentre ieri si sono celebrati i funerali a Siano, nella chiesa di San Rocco.

L’attività d’indagine della procura mira ad accertare, ora, l’esatta dinamica di quanto accaduto e verificare, in particolare, le eventuali responsabilità della ragazza alla guida dell’auto. Una verifica sarà fatta anche su eventuali restringimenti della strada oltre che sulla presenza di cantieri, al fine di stabilire quanto abbia potuto incidere quella circostanza nella dinamica dell’incidente mortale. Non è esclusa una consulenza di parte, che punti a ricostruire i movimenti delle due auto coinvolte nell’incidente.