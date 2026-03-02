Lukaku, l’uomo dai gol pesanti: 14 vittorie e un pareggio con le sue 15 reti

PUBBLICITÀ

Il sigillo allo scadere contro il Verona non è stato soltanto un’esplosione di gioia. È stato un numero che si aggiorna, una statistica che si fa sostanza. Con la rete al Bentegodi, Romelu Lukaku ha ritoccato un primato che già gli apparteneva, confermandosi l’uomo dei gol che pesano come macigni.

Nella stagione del quarto scudetto, i suoi 14 centri erano stati determinanti in 13 vittorie degli azzurri. Solo contro il Genoa, alla terzultima giornata, il Napoli non era riuscito a portare a casa i tre punti, chiudendo sul 2-2. Tutte le altre volte, quando Lukaku ha colpito, la squadra ha raccolto il massimo.

Con l’ultima rete, il dato si è fatto ancora più eloquente: 43 punti conquistati su 45 complessivi nelle gare in cui è andato a segno. Un rendimento che lo proietta in cima alla speciale classifica dei “gol pesanti”, con una media di 2,87 punti ottenuti per ogni rete realizzata.

Alle sue spalle c’è Lautaro Martinez, fermo a una media di 2,69 punti per gol. L’argentino ha segnato 26 reti in 24 partite che hanno prodotto 23 vittorie e un pareggio. Numeri importanti, ma inferiori rispetto all’impatto del centravanti belga.

La differenza non è soltanto quantitativa. È qualitativa. Lukaku non si limita a segnare, incide. Quando trova la porta, il Napoli quasi sempre trova i tre punti. È la misura concreta del peso specifico di un attaccante che trasforma il gol in risultato e il risultato in classifica.