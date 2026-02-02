Lutto a Barra e San Giovanni per “Gildo ’o panzaruttar”, è morto lo storico ristoratore

PUBBLICITÀ

Napoli dice addio a Ermenegildo De Giulio, storico ristoratore della zona orientale della città. Aveva 80 anni ed era conosciuto da tutti come “Gildo ’o panzaruttar”, nome diventato sinonimo di pizza fritta e tradizione popolare.

Per decenni è stato il volto e l’anima della friggitoria e pizzeria di viale 2 giugno, al confine tra San Giovanni a Teduccio e Barra, un punto di riferimento amatissimo non solo dai residenti ma anche da clienti provenienti da tutta Napoli e provincia. Un locale semplice, autentico, dove il profumo dell’olio caldo e dell’impasto raccontava una storia fatta di lavoro, sacrifici e passione.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato un’ondata di commozione sui social, dove in migliaia hanno voluto ricordarlo con messaggi, foto e aneddoti personali. Tra questi, anche un video condiviso dalla famiglia, diventato rapidamente virale: una raccolta di momenti di vita privata e professionale che mostra Gildo tra i suoi affetti e dietro al bancone, intento a preparare la pizza fritta che lo ha reso celebre.

“Hai creato una famiglia unita dal lavoro, dai sacrifici e dall’amore. Ci hai insegnato il valore della fatica, della dignità e dello stare insieme”, scrivono i parenti nel messaggio di addio. “Il tuo esempio vive in ogni gesto, in ogni tavola apparecchiata, in ogni sorriso di chi ha condiviso il cammino con te. Grazie per tutto ciò che sei stato. Non ti dimenticheremo mai. Buon viaggio”.