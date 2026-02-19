PUBBLICITÀ
Lutto a Napoli per Ciro Formica, il consigliere di Miano stroncato dall’infarto

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Lutto a Napoli per la morte di Ciro Formica, Consigliere municipale di Miano, ucciso da un infarto a 51 anni. La notizia della sua prematura scomparsa ha sconvolto l’intera comunità che, in queste ore, si stringe alla famiglia.

“Un infarto ha colpito il caro Ciro Formica, figlio del quartiere di Miano, impegnato in politica nel servizio nel consiglio della Municipalità 7, in questi anni della trasformazione politica e di partecipazione sociale. Lo ricordiamo per il suo impegno, in particolare per il quartiere di Miano, a cui era profondamente legato. Una notizia improvvisa che ci lascia dolore, ma nella fede sappiamo che adesso è nel viaggio nell’abbraccio di Dio. Ricordando come devoti di San Gaetano Thiene quanto diceva “la nostra patria è il Cielo!”, ha scritto sui social don Francesco Minervino.

