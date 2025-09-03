PUBBLICITÀ
Lutto a Somma Vesuviana, il poliziotto Vincenzo D’Avino muore a 43 anni

Gianluca Spina
Gianluca Spina
Un’ondata di messaggi di cordoglio sta attraversando i social network per la scomparsa di Vincenzo D’Avino, 43 anni, Assistente Capo della Polizia di Stato in servizio presso la sottosezione Firenze Nord. Colleghi e amici lo conoscevano con il soprannome di “Calamita”, simbolo del legame profondo che sapeva instaurare con chiunque lo incontrasse.

Stimato per professionalità e umanità, D’Avino ha affrontato con grande forza una grave malattia che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Lascia la moglie e il figlio Francesco, di appena 13 anni.

“La Polizia di Stato oggi saluta uno dei suoi uomini più capaci e valorosi, per tutti Calamita di Firenze Nord”, hanno scritto i colleghi in un commosso ricordo. “Vincenzo ha combattuto come un leone, ma ha anche saputo ridere, cantare e amare con intensità. Ha insegnato a tutti noi come vivere fino in fondo, con coraggio”.

Le esequie si terranno mercoledì 4 settembre alle ore 11: il corteo muoverà dalla casa dell’estinto, in via Starza Regina 10 Bis a Somma Vesuviana, e proseguirà verso la Chiesa di Santa Maria del Pozzo, dove sarà celebrato il rito funebre.

FOTO: laprovinciaonline.info

