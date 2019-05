Lutto a Torre del Greco per la morte improvvisa di Domenico: «La tua canzone preferita…»

Una drammatica notizia ha sconvolto la comunità di Torre del Greco. È deceduto improvvisamente all’età di 23 anni il giovane Domenico Aurilia. Ignote le cause del decesso, probabilmente il ragazzo è stato colto da un malore improvviso e fatale che non gli ha dato scampo. Tantissimi i commenti sui social, soprattutto da parte dei tifosi della Lazio di cui era un grandissimo tifoso.

“Come un fulmine a ciel sereno, un nostro amico è venuto a mancare,Domenico, siamo tutti senza parole. Una vita spezzata a soli 23 anni…nel fiore della gioventù. La vita, purtroppo, sa essere molto crudele ed ingiusta e non si può che restare inerme davanti a tutto ciò. Riposa in pace, Domè…e dai la forza alla tua famiglia per superare questo immenso dolore. Noi avremo sempre un pensiero verso di te” si legge sulla pagina Campania Biancoceleste. “Era la tua canzone preferita..

Mi si è spezzato il cuore.. Ciao domè” scrive un’amica. In allegato la canzone ‘Don’t Look Back In Anger’ degli Oasis