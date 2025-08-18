Lutto al Teatro Palapartenope per la morte di Fabiana Manna: “Il tuo ricordo vivrà in noi”

PUBBLICITÀ

Lutto al Teatro Palapartenope di Napoli per la scomparsa di Fabiana Manna. L’annuncio arriva direttamente dalla struttura di Fuorigrotta, che ogni anno ospita grandi eventi e concerti:

“Con profondo dolore, la famiglia Manna e tutto lo staff del Teatro Palapartenope comunicano la prematura dipartita della Sig.ra Fabiana Manna. In segno di rispetto gli uffici resteranno chiusi. Le esequie si svolgeranno il 18 agosto alle ore 17 presso la Parrocchia di San Giuseppe Confessore, in Via Antonio Beccadelli 96, Napoli. Si dispensa dai fiori”. Numerosi gli artisti che hanno espresso cordoglio sui social, tra cui Marco Calone, Nancy Coppola e Monica Sarnelli. In tanti hanno voluto ricordarla con messaggi di affetto e vicinanza alla famiglia.

Secondo quanto si apprende, la donna è venuta a mancare a causa di una malattia. Tra i tanti ricordi, quello di Alessandro Musto:

“Con grande tristezza apprendo della scomparsa di FaFy FaBy Manna. Con lei e con l’infaticabile papà Gennaro abbiamo condiviso un lungo percorso, iniziato nel 2011 con gli spettacoli per ragazzi e arrivato a riempire di entusiasmo e pubblico il Palapartenope, fino alle grandi produzioni come la prima mondiale del Winx Club Musical Show, che registrò il sold out. Fabiana non è stata solo una collega, ma un’amica, una professionista instancabile, capace di dare tutta sé stessa alla promozione della cultura e del teatro nel Sud Italia. La ricorderò per la sua sincerità, la sua disponibilità, la sua passione autentica. Voglio ricordarla così: con il suo teatro pieno, con le urla e gli applausi di milioni di persone che, grazie al suo lavoro e alla sua passione, hanno sempre trovato emozioni nuove, autentiche e indimenticabili”.

Anche Laura ha voluto lasciare un pensiero: “Fabiana mia, ovunque tu sia ora, ti voglio bene…”. E ancora, il messaggio dello staff di Veragency: “Tutto lo staff di Veragency si stringe al dolore della famiglia Manna per la perdita dell’amata Fabiana. Vivrà in noi il ricordo della persona straordinaria che era. Buon viaggio FaBy, che la terra ti sia lieve”.