Lutto nel Casertano per Camilla, la giovane stroncata dal malore in casa

Di Nicola Avolio
Una terribile notizia ha scosso la comunità di Teano, provincia di Caserta. Nella giornata di ieri, lunedì 24 novembre, Camilla Spaziano, una giovane donna di 30 anni, si è purtroppo spenta all’improvviso.

Lutto nel Casertano per Camilla, la giovane donna stroncata dal malore in casa

Stando a quanto è emerso, mentre era in casa sua, ha accusato un malore che purtroppo le è stato fatale. A trovarla senza vita, il compagno. Una tragedia che ha scosso profondamente amici e parenti. La brutta notizia si è subito diffusa nella città di origine dei genitori, lasciando le persone attonite e senza parole.

Viveva a Roma col compagno, anche se per un po’ era tornata a vivere nel casertano per poi tornare nella capitale: era una persona gentile e forte, educata e buona, intelligente e premurosa. La sua dipartita ha generato grande dolore e sconforto.

Sulla salma saranno effettuati esami autoptici per chiarire le cause effettive del suo decesso. Una volta eseguita l’autopsia, il corpo sarà liberato per consentire i funerali.

