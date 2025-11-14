Lutto nel Napoletano, il Maresciallo Giovanni Ambrosio stroncato da un malore a 44 anni

PUBBLICITÀ

L’Arma dei Carabinieri è in lutto per la scomparsa prematura del Maresciallo Capo Giovanni Ambrosio. Un arresto cardiaco improvviso gli è stato fatale, una notizia che ha sconvolto la comunità e i colleghi, lasciandoli sgomenti e profondamente addolorati. Il Maresciallo Capo Ambrosio, 44 anni, prestava servizio presso la Stazione di Poggiomarino, nel Napoletano. Lascia la moglie e un figlio. I funerali si sono tenuti stamattina, venerdì 14 novembre, alle 9:30 nella Chiesa di Sant’Antonio da Padova a Poggiomarino.

Nel mostrare vicinanza alla famiglia, ai colleghi e alla comunità tutta, il SIM Carabinieri ha ricordato le qualità di Giovanni Ambrosio: “Il Maresciallo Capo Ambrosio era riconosciuto come un punto fermo della Stazione: un professionista esemplare, mosso da un forte senso del dovere e da un profondo rispetto per l’uniforme che indossava. A distinguerlo, però, era soprattutto la sua straordinaria umanità: la capacità di ascoltare, di comprendere, di esserci sempre; per i cittadini, per i colleghi, per chiunque avesse bisogno di un sostegno o di una parola di conforto. La sua improvvisa scomparsa lascia un vuoto immenso, non soltanto operativo, ma umano. L’Arma dei Carabinieri e la comunità di Poggiomarino perdono un servitore dello Stato di altissimo valore morale, che ha incarnato ogni giorno lo spirito dell’Istituzione con disciplina, lealtà e dedizione”.

