CronacaCronaca locale

Lutto scolastico nel Casertano, Nancy muore a 15 anni

Due comunità sono state sconvolte dall’improvvisa scomparsa di Nancy Annam. La 15enne Nancy era originaria di Castel Volturno e frequentava l’Istituto Galileo Galilei di Mondragone. Nella mattinata di ieri si è sentita male. I familiari, accortisi subito della gravità della situazione, l’hanno accompagnata d’urgenza al pronto soccorso, in una corsa disperata contro il tempo. In serata è arrivata la notizia che nessuno avrebbe mai voluto ricevere: Nancy è spirata e Le cause restano, al momento, da chiarire.

Il cordoglio per Nancy

“La nostra comunità scolastica con la Dirigente Ersilia Molli si unisce con profondo dolore al cordoglio per la prematura scomparsa della nostra cara ex alunna Nancy Anaam, ragazza dolcissima e sempre con il sorriso sulle labbra.
In questo momento di grande tristezza, esprimiamo la nostra vicinanza e il nostro affetto alla famiglia, ai compagni e a tutti coloro che le hanno voluto bene.
Il suo ricordo resterà vivo nei cuori di chi l’ha conosciuta. Riposa in pace dolcissima Nancy💔”, ha ricordato così Nancy l’IC di Castel Volturno.

