Grave lutto sconvolge la città di Gricignano d’Aversa. Andrea Aquilante, giovane di soli 21 anni, è morto all’improvviso. Secondo una prima ricostruzione, pare che il giovane sia stato colto da un malore nel sonno che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo.

Il lutto social per Andrea Aquilante

Andrea era molto conosciuto e ben voluto in tutta la comunità. La notizia si è rapidamente diffusa dopo i messaggi di alcuni amici che l’hanno voluto ricordare sui social: “Una notizia che non vorresti mai sentire, che stenti a crederci, un ragazzo di una educazione ed una gentilezza estrema! Morire così a vent’anni non è accettabile, non si può! Resterà sempre il tuo ricordo nella nostra comunità”.

“L’Associazione i Portatori di Sant’Andrea Apostolo unitamente al Comitato Festeggiamenti, si unisce al dolore immenso che ha colpito improvvisamente la famiglia Aquilante per la perdita prematura del caro Andrea, un ragazzo educatissimo, disponibile e sempre pronto a tendere una mano nel momento del bisogno. Sentite condoglianze alla famiglia Aquilante da parte di tutti noi, non ci sono parole…RIP ANDREA che la terra ti sia lieve. L’evento di intronizzazione previsto per il giorno 09/08/2021 è rimandato per lutto a data da destinarsi”, si legge sui social.