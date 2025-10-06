Lutto sull’Isola d’Ischia, Tiziana Di Iorio muore a 52 anni

PUBBLICITÀ

Lutto per la comunità di Sant’Angelo e per tutta l’isola d’Ischia. È venuta a mancare Tiziana Di Iorio, figura molto conosciuta e stimata, originaria del borgo marinaro di Serrara Fontana ma da anni residente a Ischia Porto.

Figlia di Alfredo Di Iorio – storico proprietario dell’Hotel La Palma e del Parco Termale Tropical di Sant’Angelo, oltre che per vent’anni gestore delle terme di Cavascura – Tiziana aveva seguito con passione le orme familiari dedicandosi al settore del benessere e della cosmesi. Aveva fondato un’azienda che produceva linee di prodotti a base dell’acqua termale di Cavascura, portando avanti con dedizione una tradizione radicata nella sua terra. A riportarlo è teleischia.com.

La sua scomparsa, avvenuta dopo una lunga malattia, ha profondamente colpito l’intera comunità isolana, lasciando un grande vuoto tra familiari, amici, colleghi e tutti coloro che ne avevano apprezzato la gentilezza e l’impegno. Tiziana avrebbe festeggiato il suo 53° compleanno il prossimo 8 ottobre.