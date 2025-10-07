Avevano ormai creato una discarica a cielo aperto alla locale via Pecchia di Arzano , soprattutto la notte tra sabato e domenica.
Sono stati monitorati dagli uomini della polizia locale diretti dal comandante Biagio Chiariello che li hanno individuati grazie a dei servizi di appostamento.
“Ma chi è che butta la spazzatura qua?”, ma a gettarla erano proprio loro: commercianti denunciati ad Arzano
Due sono i commercianti, furbetti, che di fronte all’evidenza delle prove, non hanno potuto che ammettere le loro responsabilità.
Uno di loro, per eludere i controlli, appena visti gli agenti, ha chiesto loro del perché non prendessero il responsabile quando poi era proprio lui il responsabile dell’abbandono rifiuti.
Chiusi gli accertamenti, i due sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord per il reato di abbandono rifiuti.
Intanto prosegue la task force della polizia locale contro i furbetti del sacchetto con circa 30 sanzioni già elevate e un sequestro.