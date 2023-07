“Ma cosa stai passando? Ora non fai più ridere”. Critiche a ‘Giggiolone’ per la sua trasformazione

PUBBLICITÀ

“Prima mi piaceri eri simpatico, ora ti stai rendendo ridicolo con questi video”. Tanti i commenti ai post di Gigi Pescheria, meglio conosciuto come Giggiolone, l’ultimo fenomeno dei social famoso per il suo motto ‘buongiorno pescheriaaa”.

Nelle ultime settimane Gigi ha pubblicato post che esulano dal suo lavoro e da quelli che aveva inizialmente fatto, immortalandosi mentre mangia o fa balletti. Video che non piacciono agli utenti. “Bastaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…. Noi gli diamo solo visibilità… E anke oggi abbiamo imparato come sbattere la bustina d zucchero e cm girare il caffè…”. “All’inizio eri divertente, ora non fai più ridere”. “Ma cosa hai passato, perché fai questi video?”. “Sembri troppo nervoso”. “”Inizi a non stare più simpatico neppure a me….tutti video di colazioni che mangi con ingordigia e senza parlare fissi la telecamera ….che cazzo stai a fissá cosa vuoi dimostrare ….o video di pubblicità che fai….sei partito bene ma ora stai cadendo”

LA RISPOSTA DI GIGGIOLONE

Gigi risponde così alle critiche: “Forse ti starai chiedendo chi sono, mi chiamano Giggiolone ma il mio nome è Luigi, nasco nel 1987 nella fantastica Torre Annunziata, Napoli, terra che mi ha dato tanto, cresciuto con l’affetto che solo la nostra gente sa dare, mi reputo ora una persona generosa e di buon cuore.

Durante la pandemia 3 anni fa ho iniziato il mio lavoro, a febbraio iniziai a pubblicare per divertimento qualche video su TikTok nella quale mostravo quello che era il mio lavoro e il modo che avevo trovato per lavorare durante il Covid nonostante fossimo tutti chiusi in casa, tra le palazzine di torre annunziata vendita di pesce a domicilio, non un semplice domicilio ma BUONGIORNO PESCHERIAAAAAAAA urlato tra la palazzine. Iniziai a vedere un interesse nel pubblico, in quello che facevo e nel modo in cui lo facevo, tanto da raggiungere un pubblico enorme e che mai mi sarei aspettato, ma per la quale oggi farei di tutto!!! Mi piace pensare che un mio video possa strapparvi un sorriso e che possa mettervi di buon umore.

Sono e saró sempre me stesso, è così che mi avete conosciuto!

Dal vostro giggiolone un abbraccio”