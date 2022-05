Nel Casertano sarà costruito il parco tematico più grande d’Europa

Sorgerà a Maddaloni il parco a tema più grande d’Europa: si chiamerà Ludo & Felix. L’obiettivo di risvegliare il flusso turistico e creare nuove opportunità, scaturendo un indotto anche per le attività commerciali della zona. Il nuovo parco sorgerà su un’area di 100 ettari nel sito dell’ex cava Cementir di Maddaloni. Si tratta di un’area più estesa di quella dove sono stati realizzati Disneyland Paris, con i suoi 58 ettari. Invece Gardaland è attualmente il parco a tema più grande d’Italia.

COME SARA’ SUDDIVISO IL PARCO LUDO & FELIX

Ludo & Felix sarà suddiviso in due diverse aree comunicanti. Ludo, il parco tematico che interesserà 40 ettari. E Felix, il polo culturale, si svilupperà su 60 ettari. Un progetto innovativo, presentato nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Capua, reso possibile grazie ad un investimento di 400 milioni di euro, di cui 270 milioni di fondi del PNRR e 130 milioni provenienti da privati, e che contribuirà a creare occupazione nel il Casertano, con 3500 nuove posti di lavoro, tra dipendenti diretti, 1500, e indiretti dell’indotto, 2000.

LE PAROLE DEL SINDACO

“L’area metropolitana di Napoli – afferma il sindaco di Maddaloni Andrea De Filippo – è l’unica ad oggi sprovvista di una struttura ricettiva di carattere turistico-culturale, che sia in linea con le moderne strutture italiane. E’ evidente che questo grande ed innovativo progetto, che possa concorrere anche alla riqualificazione ambientale, può realizzarsi solo se sussistono le condizioni di assoluta armonia tra aziende ed enti pubblici”.

“L’area di Maddaloni-Marcianise – dichiara De Filippo – è in una posizione di pregio nell’ambito della mobilità territoriale. Sia per il sud Italia e per il collegamento tra le zone costiere e quelle interne della Penisola. Un intervento del genere diviene un’opera di completamento in senso organico, che può dare uno slancio al territorio e che si potrà tradurre, nel giro di pochi anni, in un volano economico tale da modificare completamente la conformazione socio-economica della zona”.

LE PAROLE DELL’IDEATORE

“Il 40% del parco – dice Filippo Ferdinando Gustavo Vettone, ideatore del progetto – sarà destinato ad azionariato popolare. Ed i relativi utili saranno assegnati alle istituzioni locali per essere reinvestiti nella provincia di Caserta”. La prossima settimana il progetto sarà presentato al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.