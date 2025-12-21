Mainoo-Napoli, lo United fa muro ma Manna ha un asso nella manica: i dettagli

PUBBLICITÀ

Kobbie Mainoo è nel mirino del Napoli da diverso tempo. Il centrocampista del Manchester United è l’oggetto dei desideri del Ds Manna, che nel calciomercato invernale dovrà tentare a tutti i costi di rafforzare il reparto azzurro, falcidiato dagli infortuni dei lungodegenti Anguissa, Gilmour e De Bruyne.

Amorim risponde alla provocazione lanciata dal fratello di Mainoo

Nei giorni scorsi, il fratello di Kobbie Mainoo, aveva indossato una maglietta provocatoria con la scritta: “Free Kobbie Mainoo” per manifestare tutta la scontentezza di quest’ultimo dovuta allo scarso minutaggio in questa stagione.

Nelle ultime ore, il tecnico del Manchester United, Ruben Amorim nel presentare la sfida tra i suoi ragazzi e l’Aston Villa ha speso parole anche su questa situazione. A tal proposito ha dichiarato: “Non è stato Kobbie ad indossare quella maglietta, e le decisione sul suo minutaggio non dipenderanno di certo da quest’episodio. Se dovesse essere utile alla causa, allora giocherà. Sono abituato a questi discorsi, ormai è più di un anno che alleno qui”.

L’inglese sembra allontanarsi dal Napoli

Secondo quanto riportato da Il Mattino l’ipotesi di vedere il talento inglese in Italia è assai remota. Il Manchester United non aprirebbe alla cessione in prestito del ragazzo, e secondo alcune voci prenderebbe in considerazione soltanto offerte irrinunciabili per Mainoo.

Tutto ciò complicherebbe i piani azzurri, dato che Manna e soci seppur consapevoli di dover cercare almeno un innesto a centrocampo, non sembrerebbero orientati a spese folli nella finestra invernale. Il tutto però potrebbe cambiare nei prossimi giorni, con i Red Devils che potrebbero cedere alle richieste del ragazzo che spinge per trovare più spazio.

Anche il Ds Manna, non si sbilancia più di tanto sulla questione Mainoo. Nelle ultime ore infatti, nel pre gara di Napoli-Milan di Supercoppa, il direttore sportivo azzurro ha dichiarato: “Dobbiamo essere accorti e riflessivi a gennaio, abbiamo calciatori infortunati che rientreranno. Aspettiamo le novità dei prossimi giorni e poi capiamo”. L’asso nella manica del ds potrebbe però essere la volontà del calciatore di cambiare aria.

L’intento del club partenopeo sarebbe quello di provare a prendere il calciatore inglese con la formula del prestito. Si attendono aggiornamenti nei prossimi giorni.