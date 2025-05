Da Spalletti e Osimhen nessun complimento per lo scudetto: “Sono degli ingrati”

PUBBLICITÀ

Il Napoli di Antonio Conte, contro ogni aspettativa, è riuscito a strappare il tricolore da petto all’Inter di Simone Inzaghi. Sono state molteplici le reazioni social degli ex Napoli: partendo da Marek Hamsik, passando per Elmas e Kvara, finendo poi con Ciccio Calzona giusto per citarne alcuni. La mancata reazione di alcuni ex protagonisti azzurri però, ha dato vita ad un attacco durissimo a Radio Marte durante la trasmissione “Forza Napoli sempre” da parte del giornalista Mimmo Malfitano: “Molti ex del Napoli, tra cui Spalletti e Osimhen, non hanno fatto i complimenti per lo scudetto? Sapete come si chiama questo modo di fare? Ingratitudine. Sono personaggi ingrati. Troppo facile pretendere sempre e non accontentarsi di ciò che la società passa. Non lo so come possa la città amare due personaggi che, dopo una vittoria così importante, non hanno sentito dentro la voglia di complimentarsi… Se non hai neanche la delicatezza di inviare un messaggio di congratulazioni, vuol dire che dentro di te non porti nulla. Ti fai tatuare lo scudetto sul braccio o il gol scudetto su altre parti del corpo, ma poi agisci così.”

Il giornalista campano continua: “Lo ripeto: sono solo degli ingrati. Vedete Mertens e Hamsik: loro sì che sono rimasti molto legati. Se dici che questa città ti ha lasciato basito per il suo calore, come fai a non congratularti almeno con la piazza?? Il CT poteva dire: ‘Cari tifosi, complimenti per lo Scudetto’. Trincerandosi dietro il silenzio, invece, Spalletti dimostra di essere solo un ingrato. Ha dato tanto alla città, che però gli ha restituito il triplo. Lo dirà poi? Queste cose si fanno a caldo, al momento giusto.”

Malfitano su Conte: “Non santifichiamolo, siamo seri…”

Sempre durante la trasmissione “Forza Napoli Sempre”, in onda su Radio Marte, Mimmo Malfitano si è espresso anche su Antonio Conte: “Conte è stato il primo a screditarsi. Ha detto d’aver cambiato idea? Ha cambiato direzione perché ha avuto altre occasioni. Cosa gli farebbe cambiare idea, un contratto da 20 milioni netti? A Napoli ha guadagnato 8 milioni: potete mai pensare che la Juve gliene dia 16? Non è così. Conte ha la sua famiglia a Torino e probabilmente vuole vivere a Torino. Però, non facciamo tutti questi discorsi di beatificazione e santificazione di Antonio. Siamo seri…”.

