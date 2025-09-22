PUBBLICITÀ
Dal malore al lido a Varcaturo alle minacce al 118: “Vi sparo”

Redazione Internapoli
Dal malore al lido a Varcaturo alle minacce al 118:
Foto di repertorio
Sabato pomeriggio a Varcaturo, dove intorno alle 17 è scattata una richiesta di soccorso da un lido della zona per un uomo trovato incosciente. Sul posto sono intervenute in pochi minuti l’automedica di Varcaturo e l’unità India di Qualiano. Il paziente, privo di sensi al momento del recupero, è stato caricato a bordo dell’ambulanza. Durante il tragitto, però, l’uomo si sarebbe improvvisamente ripreso, chiedendo con insistenza la destinazione del trasporto. Alla comunicazione che sarebbe stato condotto al pronto soccorso di Pozzuoli, la situazione è degenerata.

«Il paziente ha iniziato a dare in escandescenze, alzandosi dalla barella e tentando di aprire le porte del mezzo in corsa. Solo l’intervento deciso dell’infermiera e del medico a bordo ha impedito che l’uomo potesse mettere a rischio la propria incolumità e quella degli operatori. Ne è nata una colluttazione verbale, con pesanti insulti e persino minacce di morte, tra cui frasi come “vi sparo”. La scena si è ripetuta anche una volta giunti al pronto soccorso di Pozzuoli, dove l’uomo ha continuato a inveire contro il personale sanitario, rendendo difficoltose le procedure di accoglienza», denuncia l’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate.

