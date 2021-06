Stamattina un uomo di 66 anni è deceduto dopo un malore che lo ha colto in mare fra gli stabilimenti “La racchetta” e “Tamanaco a Montesilvano”. Come riporta il Pescara Erano circa 9,35 quando i bagnini della società “Angeli del Mare” sono tempestivamente intervenuti per soccorrere l’uomo che stava nuotando in mare aperto con delle pinne avviando le manovre di rianimazione. Una volta trasportato in spiaggia è stato soccorso. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza del 118 ed è stato eseguito il massaggio cardiaco ma purtroppo il 66enne è morto.

PAURA A MARE, MALORE DURANTE IL BAGNO

Dramma venerdì mattina a Torre Annunziata dove un uomo di 76 anni si è sentito male durante il bagno. L’anziano, di Santa Maria La Carità, ha accusato il malore nelle acque antistanti le “Sette scogliere”, in località Rovigliano. A riportare la notizia è torresette.news.

Ad accorgersi di quanto stava accadendo sono stati alcuni bagnanti che hanno visto l’uomo galleggiare a faccia in giù. Subito soccorso e portato a riva, per lui non c’è stato purtroppo nulla da fare.