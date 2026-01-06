PUBBLICITÀ
Mamma di Pompei morta dopo il parto, i suoi organi salveranno delle vite

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
È terminato intorno alle 19 di ieri il periodo di osservazione per morte encefalica di una 33enne di Pompei (Napoli) ricoverata da venerdì scorso in Rianimazione all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore (Salerno) per una gravissima emorragia cerebrale. La giovane mamma era stata trasferita nell’ospedale nocerino per alcune complicanze emerse dopo il parto, avvenuto sempre venerdì, nell’ospedale di Sarno (Salerno).

La 33enne, dopo essere stata sottoposta a parto cesareo, aveva potuto abbracciare la sua secondogenita. Poco dopo, però, ha avvertito un forte mal di testa e disturbi visivi. Trasferita a Nocera Inferiore per essere sottoposta ad una risonanza magnetica, la situazione è improvvisamente precipitata. Lì è stata intubata e ricoverata in Rianimazione. Ma il quadro clinico è andato via via peggiorando.

Fino a ieri, quando in tarda mattinata è stato avviato il periodo di osservazione per morte encefalica al termine del quale – da quanto si apprende – potrebbe essere autorizzata la donazione degli organi. (ANSA)

