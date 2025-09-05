PUBBLICITÀ
Dramma a Napoli, bimba di 9 anni muore in comunità

Redazione Internapoli
Stanotte una bimba di 9 anni è morta in seguito ad una crisi cardiaca a Napoli. La piccola era affetta da una patologia rara che ha reso necessario l’affido alla comunità socio sanitaria La Casa di Matteo Aps. 

La notizia è stata diffusa da Luca Trapanese, assessore dei Servizi sociali al Comune di Napoli: Non era una bambina abbandonata: i suoi genitori le sono sempre stati accanto. Ma la complessità della sua condizione ha reso necessario l’affido alla Casa di Matteo, un luogo che ancora una volta dimostra quanto sia indispensabile e prezioso. Non solo per accogliere i piccoli che vengono lasciati soli negli ospedali con gravi patologie, ma anche per sostenere quelle famiglie che, pur presenti e amorevoli, non riescono a portare da sole il peso di una croce così grande“.

Il mio pensiero va al dolore immenso dei suoi genitori e alla loro forza silenziosa. E va anche a tutta la comunità della Casa di Matteo, agli operatori, ai volontari e al presidente Marco Caramanna , che ogni giorno scelgono di farsi carico della sofferenza con amore, dedizione e speranza. A loro va la mia gratitudine più profonda, perché trasformano un compito faticoso e doloroso in un atto quotidiano di umanità e di amore“, conclude Trapanese.

