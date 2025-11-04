PUBBLICITÀ

Prima un commento che istigava al suicidio la sindaca e l’amministrazione comunale, poi un messaggio privato di chiarimento a quattro occhi.

E’ quanto accaduto a Monte San Giacomo dove la sindaca Angela d’Alto ha evidenziato tale commento in merito all’emergenza idrica del paese e ha annunciato che presenterà denuncia ai carabinieri della Compagnia di Sala Consilina.

PUBBLICITÀ

Manca l’acqua nel Salernitano, minacce choc alla sindaca: “Togliti la vita”

“Oggi farò una cosa che non ho mai fatto: dare rilievo a un leone da tastiera, maleducato e cafone”, così la sindaca ha evidenziato il commento sotto il post che avvertiva che nella giornata di ieri l’acqua era finita alle 16.

“Di fronte a un problema che da decenni si ripresenta, che stiamo tentando di affrontare nel medio termine (questione carenza idrica), piuttosto che commentare anche con una critica politica, ci invita al suicidio. Pensa di far ridere, evidentemente. E non si rende conto che certe parole, soprattutto in una piccola comunità, non hanno alcuna dignità e non andrebbero neanche pensate. Provo pietà per chi vive con questo odio in corpo solo per aver perso le elezioni, magari caricandosi la statua del Santo di turno nelle processioni”.

Dopo che la sindaca ha evidenziato il commento, la D’alto ha reso noto anche un messaggio privato. “Sono costretta a recarmi dai carabinieri e sporgere formale denuncia. Dire a un Sindaco, peraltro donna, ‘impiccati, segui, il mio consiglio, vediamoci a quattro occhi’ è una minaccia gravissima a un pubblico ufficiale”.