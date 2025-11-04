PUBBLICITÀ
HomeCronacaManca l'acqua nel Salernitano, minacce choc alla sindaca: "Togliti la vita"
Cronaca

Manca l’acqua nel Salernitano, minacce choc alla sindaca: “Togliti la vita”

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Manca l'acqua nel Salernitano, minacce choc alla sindaca:
Manca l'acqua nel Salernitano, minacce choc alla sindaca: "Togliti la vita"
PUBBLICITÀ

Prima un commento che istigava al suicidio la sindaca e l’amministrazione comunale, poi un messaggio privato di chiarimento a quattro occhi.

E’ quanto accaduto a Monte San Giacomo dove la sindaca Angela d’Alto ha evidenziato tale commento in merito all’emergenza idrica del paese e ha annunciato che presenterà denuncia ai carabinieri della Compagnia di Sala Consilina.

PUBBLICITÀ

Manca l’acqua nel Salernitano, minacce choc alla sindaca: “Togliti la vita”

“Oggi farò una cosa che non ho mai fatto: dare rilievo a un leone da tastiera, maleducato e cafone”, così la sindaca ha evidenziato il commento sotto il post che avvertiva che nella giornata di ieri l’acqua era finita alle 16.

“Di fronte a un problema che da decenni si ripresenta, che stiamo tentando di affrontare nel medio termine (questione carenza idrica), piuttosto che commentare anche con una critica politica, ci invita al suicidio. Pensa di far ridere, evidentemente. E non si rende conto che certe parole, soprattutto in una piccola comunità, non hanno alcuna dignità e non andrebbero neanche pensate. Provo pietà per chi vive con questo odio in corpo solo per aver perso le elezioni, magari caricandosi la statua del Santo di turno nelle processioni”.

Dopo che la sindaca ha evidenziato il commento, la D’alto ha reso noto anche un messaggio privato. “Sono costretta a recarmi dai carabinieri e sporgere formale denuncia. Dire a un Sindaco, peraltro donna, ‘impiccati, segui, il mio consiglio, vediamoci a quattro occhi’ è una minaccia gravissima a un pubblico ufficiale”.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati