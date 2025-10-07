Mangia hashish e non si sveglia più, bambina di 2 anni trasportata al Santobono

PUBBLICITÀ

Una bimba di soli due anni è stata ricoverata d’urgenza all’ospedale pediatrico Santobono dopo aver ingerito dell’hashish, la sostanza psicotropa derivata dalla cannabis. Si tratta del terzo episodio in pochi giorni nel capoluogo partenopeo.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, l’episodio è avvenuto domenica 5 ottobre. La piccola è arrivata al Pronto Soccorso pediatrico in stato di forte torpore, tanto da destare immediata preoccupazione nei medici. Gli accertamenti hanno rivelato che la causa del malessere era l’ingestione di una sostanza stupefacente.

L’equipe sanitaria del Santobono è intervenuta tempestivamente, sottoponendo la bambina a cure e monitoraggio continuo. Dopo il trattamento, le sue condizioni sono migliorate e la piccola è stata dimessa senza conseguenze.

Solo pochi giorni fa, a fine settembre, lo stesso ospedale aveva trattato due casi analoghi: un bambino di appena 10 mesi e un altro piccolo paziente, entrambi intossicati da cannabinoidi. Anche in quei casi i bambini erano stati curati e dimessi.

Tre episodi in meno di due settimane che accendono i riflettori sulla necessità di maggiore attenzione da parte delle famiglie. L’ingestione accidentale di sostanze stupefacenti, infatti, può avere effetti gravi e mettere in serio pericolo la vita dei più piccoli.