Manna a DAZN: “La maglia del Napoli è cucita sulla pelle per sognare”

PUBBLICITÀ

Nel pre-partita di Napoli-Juventus, Giovanni Manna si è concesso ai microfoni di DAZN.

Manna: “Gara importante, dobbiamo dare continuità”

Il giovane DS azzurro ha affermato: “Questa è una gara importante, anche vedendo i risultati di oggi. Arriviamo da due scontri diretti vinti, dobbiamo dare continuità. La Juventus è una squadra forte, che si sta ricostruendo”.

PUBBLICITÀ

“La maglia del Napoli è cucita sulla pelle per sognare e noi viviamo di questo ogni giorno. Il risultato di oggi è più decisivo per la Juve che per noi. C’è entusiasmo e vogliamo la continuità, con questo atteggiamento siamo noi, poi le gare si possono vincere o perdere”. Manna senza troppi giri di parole ribadisce a gran voce l’ambizione del club azzurro.

In ultimo una battuta sul mercato di gennaio, di cui Manna dichiara: “Saremo pronti alle opportunità, poi speriamo di recuperare i calciatori infortunati che sono forti. Poi è normale che alcune uscite possono dare spazio ad eventuali opportunità”.