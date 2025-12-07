PUBBLICITÀ
HomeSportManna a DAZN: "La maglia del Napoli è cucita sulla pelle per...
Sport

Manna a DAZN: “La maglia del Napoli è cucita sulla pelle per sognare”

Pasquale D' Ambrosio
Di Pasquale D' Ambrosio
Ultima modifica:
PUBBLICITÀ

Nel pre-partita di Napoli-Juventus, Giovanni Manna si è concesso ai microfoni di DAZN.

 

Manna: “Gara importante, dobbiamo dare continuità”

Il giovane DS azzurro ha affermato: “Questa è una gara importante, anche vedendo i risultati di oggi. Arriviamo da due scontri diretti vinti, dobbiamo dare continuità. La Juventus è una squadra forte, che si sta ricostruendo”.

PUBBLICITÀ

“La maglia del Napoli è cucita sulla pelle per sognare e noi viviamo di questo ogni giorno. Il risultato di oggi è più decisivo per la Juve che per noi. C’è entusiasmo e vogliamo la continuità, con questo atteggiamento siamo noi, poi le gare si possono vincere o perdere”. Manna senza troppi giri di parole ribadisce a gran voce l’ambizione del club azzurro.

In ultimo una battuta sul mercato di gennaio, di cui Manna dichiara: “Saremo pronti alle opportunità, poi speriamo di recuperare i calciatori infortunati che sono forti. Poi è normale che alcune uscite possono dare spazio ad eventuali opportunità”.

PUBBLICITÀ
Pasquale D' Ambrosio
Pasquale D' Ambrosio

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati