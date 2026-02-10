PUBBLICITÀ
Manna a Mediaset: “Vogliamo passare il turno, abbiamo un allenatore vero”

Pasquale D' Ambrosio
Di Pasquale D' Ambrosio
Ultima modifica:
Nel pre gara di Napoli- Como ha parlato il Ds azzurro Giovanni Manna.

 

Le parole di Manna a Mediaset 

“Non cerchiamo alibi, questa è una gara importante in una competizione a cui teniamo molto. Vogliamo passare il turno. Abbiamo scelto di puntare su due ragazzi giovani che possono essere funzionali per il nostro calcio di oggi ma anche per quello di domani. Li aspettiamo e siamo tranquilli”. Apre così la sua intervista Manna

Il giovane direttore sportivo poi aggiunge: “Sarebbe bello avere tutti a disposizione, purtroppo abbiamo degli infortuni lunghi. In campionato avrei voluto avere tutte le soluzioni possibili. Abbiamo però già vinto la Supercoppa Italiana che era comunque un obiettivo. Oggi proveremo ad andare avanti anche in Coppa Italia”.

“Siamo purtroppo usciti dalla Champions League, e questo ci dispiace, ma abbiamo un allenatore vero e siamo in linea comunque con tutti gli obiettivi prefissati ad inizio stagione”. Conclude con queste dichiarazioni Manna, il suo intervento ai microfoni di Mediaset.

