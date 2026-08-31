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Oggi pomeriggio alle 16:30 i funerali di Manuela Chiarolanza si terranno alle 16:30 nella parrocchia di Sant’Antimo e Santa Filomena a Bacoli. Parenti e amici tributeranno l’ultimo saluto alla 16enne, rimasta vittima del terribile incidente avvenuto a Giugliano.

Morta a Giugliano, oggi i funerali di Manuela si terranno a Bacoli

Un tragico bilancio ha scosso Giugliano. Tra il 25 e il 26 agosto due incidenti stradali hanno spezzato le vite di due giovanissimi. Il dramma più recente si è consumato lungo via Madonna del Pantano, strada che collega Varcaturo e Licola. Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto e uno scooter si sono scontrati frontalmente. A bordo del ciclomotore viaggiavano due ragazze: la sedicenne Manuela Chiarolanza e un’amica di 18 anni. Trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, per la ragazzina non c’è stato nulla da fare. “Vorrei poterti abbracciare di nuovo così. Te l’ho sempre detto, era la mia paura più grande. Me distrutt’ vita mia“, questa la dedica social pubblicata dal fidanzato di Manuela.

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Il dramma di Francesco

Soltanto poche ore prima, il 25 agosto, un altro drammatico sinistro si era verificato tra Giugliano e Qualiano, lungo via San Francesco a Patria all’altezza di via Carrafiello. A perdere la vita è stato Francesco Specchio. Il 22enne stava viaggiando in direzione Giugliano a bordo del suo scooter quando, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo del veicolo ed è finito violentemente fuori strada.

I sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso imminente. Gli agenti della Polizia Municipale hanno effettuato i rilievi su entrambi i luoghi degli incidenti per ricostruire con esattezza le dinamiche dei sinistri, accertare eventuali responsabilità e gestire la circolazione viaria.